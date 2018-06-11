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    В Имишли возникли перебои с обеспечением комбайнами - ФОТО

    © Report

    Имишли. 11 июня. REPORT.AZ/ В 4 селах Имишлинского района возникли перебои с обеспечением комбайнами.

    Об этом Аранскому бюро Report сообщили жители села Халфали.

    По словам жителя села Эльчина Исазаде, 4 селам района выделен всего один комбайн для сбора зерновых: 

    "В связи с этим возникли проблемы со сбором пшеницы и ячменя. Урожай рассыпается, зерно поедается саранчой и птицами. С полей, которые могут дать 45-55 центнеров урожая, ныне получается собрать лишь 10-15 центнеров. Раньше селу выделялись два комбайна, сейчас же на участке работает лишь один комбайн. А это осложняет положение".

    По словам жителей, комбайн, работающий в селе Халфали, обслуживает и села Гулубейли, Кюрдмахмудлу и Хаджалмурадлы, поэтому и в этих селах возникли перебои с обеспечением комбайнами.

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