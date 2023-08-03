В Имишли украли деньги из платежного терминала

В Имишли украли бокс с деньгами с платежного терминала.

В Имишли украли бокс с деньгами из платежного терминала.

Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

Так, в результате совместной операции, проведенной сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и Имишлинского районного управления полиции, задержаны подозреваемые в хищении из магазина в селе Гызылкенд 70 манатов и табачных изделий на сумму 2 575 манатов, а также бокса с 9 200 манатами из расположенного в этом магазине платежного терминала. Ими оказались - ранее судимый житель Агдамского района Туран Рзаев и житель Баку Эйюб Мамедов.

По факту проводится расследование.