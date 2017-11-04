В Имишли столкнулись легковые автомобили, есть пострадавшие

Имишли. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Имишли произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали 4 человека.

Как передает аранское бюро Report, ДТП зафиксировано на участке известным как дорога Джафарли.

Так, в результате столкновения двух автомобилей марки Жигули 37-летний Шаиг Мехдихан оглк Ахадов,26-летний Азад Фаиг оглу Бейдуллаев,26-летний Рамиль Рахиль оглу Мансимов и 22-летний Дюнямин Джамал оглу Рафиев получили телеснык повреждения различных степеней тяжести. Раненые доставлены в цетральную больницу Имишлинского района.

После оказания первой помощи они были размещены в отделение травмотологии. По факту ведется следствие.