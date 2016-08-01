В Имишли сломаны надгробные плиты на сельском кладбище

Имишли. 1 августа. REPORT. AZ / В Имишлинском районе неизвестные сломали надгробные плиты на сельском кладбище.

Как сообщает региональное бюро Report, инцидент произошел на кладбище в селе Гызылкенд.

Согласно информации, утром жители во время посещения могил своих родных стали свидетелями этой неприятной сцены. Жители увидели, что некоторые надгробные плиты были сломаны и разрушены. Сельские жители отмечают, что подобное событие происходит впервые с 1974 года, когда было заложено кладбище.

Об этом было заявлено в отделение полиции Билясуварского района, так как кладбище находится на территории Билясуварского района.