В Имишли сгорел дом - ВИДЕО

В селе Гарадонлу Имишлинского района произошёл пожар.

Как передает миль-муганское бюро Report, начавшийся пожар на крыше дома, который принадлежит местному жителю Мирзоеву Фаику Гурбангулу оглу, резко усилился.

На место были привлечены сотрудники и техника Противопожарной службы Имишлинского района. В настоящее время пожар потушен и предотвращено распространение на близлежащую территорию. Несмотря на отсутствие пострадавших, дом серьёзно поврежден.

По факту ведётся расследование.