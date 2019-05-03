В Имишли сгорел дом - ВИДЕО

В селе Гарадонлу Имишлинского района произошёл пожар.
Как передает миль-муганское бюро Report, начавшийся пожар на крыше дома, который принадлежит местному жителю Мирзоеву Фаику Гурбангулу оглу, резко усилился.
На место были привлечены сотрудники и техника Противопожарной службы Имишлинского района. В настоящее время пожар потушен и предотвращено распространение на близлежащую территорию. Несмотря на отсутствие пострадавших, дом серьёзно поврежден.
По факту ведётся расследование.
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