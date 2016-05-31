​В Имишли сгорел 5-комнатный дом - ФОТО

Имишли. 31 мая. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе сгорел частный дом.

Как сообщили из регионального бюро Report, пожар произошел днем в районном селе Гызылкенд.

Загорелся частный дом местного жителя Гейдара Юсиф оглу Гусейнова. Как только поступила информация на место происшествия прибыли машины скорой помощи и живая сила имишлинской части противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожарным удалось потушить пламя и пресечь распространение огня на близлежащие постройки. Несмотря на это, крыша 5-комнатной постройки общей площадью 117 кв. метров полностью сгорела.

Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.

Расследование по факту продолжается.