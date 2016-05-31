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    ​В Имишли сгорел 5-комнатный дом - ФОТО

    Расследование по факту продолжается

    Имишли. 31 мая. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе сгорел частный дом. 

    Как сообщили из регионального бюро Report, пожар произошел днем в районном селе Гызылкенд.

    Загорелся частный дом местного жителя Гейдара Юсиф оглу Гусейнова. Как только поступила информация на место происшествия прибыли машины скорой помощи и живая сила имишлинской части противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Пожарным удалось потушить пламя и пресечь распространение огня на близлежащие постройки. Несмотря на это, крыша 5-комнатной постройки общей площадью 117 кв. метров полностью сгорела.

    Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.

    Расследование по факту продолжается.

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