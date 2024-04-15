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В Имишли расследуют гибель подростков от удара током во дворе местной школы

В Имишли расследуют гибель подростков от удара током во дворе местной школы В Имишлинском районе расследуют дело о гибели двух подростков в результате поражения электрическим током во дворе средней школы.
Происшествия
15 апреля 2024 г. 17:43
В Имишли расследуют гибель подростков от удара током во дворе местной школы

В Имишлинском районе расследуют дело о гибели двух подростков в результате поражения электрическим током во дворе средней школы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре отметили, что инцидент произошел 14 апреля в городе Имишли на улице Т. Исмаилова.

"Двое несовершеннолетних погибли от удара током от провода воздушной линии электропередачи. По факту в прокуратуре Имишлинского района возбуждено дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) УК АР, ведется предварительное расследование", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что двое подростков Амид Исбаров и Фарид Мамедов (2014 и 2010 г.р.) забрались на крышу постройки на территории средней школы №5. Подростков ударило током, на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи констатировали факт смерти на месте происшествия.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə iki nəfərin elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

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