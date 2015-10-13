​В Имишли произошло тяжелое ДТП: погиб 1, ранено 4 человека

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Имишли произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб 1, ранено 4 человека.

Как сообщает Report, авария произошла сегодня в 16 часов на территории районного села Гарадонлу.

В результате столкновения автомобилей марки "Mercedes" и "ВАЗ-21015" на месте скончался житель районного села Чахырлы Ализамин Табиат оглу Абаев 1983 г.р., еще 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие помещены в Имишлинскую районную центральную больницу.

Факт расследуется.