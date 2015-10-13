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    ​В Имишли произошло тяжелое ДТП: погиб 1, ранено 4 человека

    Авария произошла на территории села Гарадонлу

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Имишли произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб 1, ранено 4 человека.

    Как сообщает Report, авария произошла сегодня в 16 часов на территории районного села Гарадонлу.

    В результате столкновения автомобилей марки "Mercedes" и "ВАЗ-21015" на месте скончался житель районного села Чахырлы Ализамин Табиат оглу Абаев 1983 г.р., еще 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие помещены в Имишлинскую районную центральную больницу.

    Факт расследуется. 

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