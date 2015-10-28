 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Имишли произошло тяжелое ДТП: есть погибший и раненый

    Авария произошла сегодня вечером

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Имишли произошло тяжелое ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована сегодня вечером в районном поселке Бахрамтепе. 

    Так, столкнулись автомобиль марки "Prado" и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист погиб, а его пассажир, житель районного села Мярзили Вагиф Муса оглу Гасымов 1972 г.р. получил ранения различной степени тяжести. Раненый сразу же был доставлен в Имишлинскую центральную районную больницу. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Личность погибшего уточняется. 

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi