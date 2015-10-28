​В Имишли произошло тяжелое ДТП: есть погибший и раненый

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Имишли произошло тяжелое ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована сегодня вечером в районном поселке Бахрамтепе.

Так, столкнулись автомобиль марки "Prado" и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист погиб, а его пассажир, житель районного села Мярзили Вагиф Муса оглу Гасымов 1972 г.р. получил ранения различной степени тяжести. Раненый сразу же был доставлен в Имишлинскую центральную районную больницу. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Личность погибшего уточняется.

По факту ведется расследование.