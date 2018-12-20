В Имишли автомобиль сбил пешехода

20 декабря, 2018 20:57

https://report.az/storage/news/d5256e9ef589b18f80641e07667714fb/4b41f810-47c5-486a-a4c3-58f44d46b779_292.jpg Имишли. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Имишли автомобиль сбил пешехода. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент отмечен сегодня вечером в селе Гебектала. При попытке перейти дорогу автомобиль сбил мужчину. Получивший различные травмы пешеход помещен в Имишлинскую центральную районную больницу. Отмечается, что пешеход был в нетрезвом состоянии. По факту ведется расследование.

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