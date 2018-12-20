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Имишли. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Имишли автомобиль сбил пешехода.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент отмечен сегодня вечером в селе Гебектала.
При попытке перейти дорогу автомобиль сбил мужчину. Получивший различные травмы пешеход помещен в Имишлинскую центральную районную больницу.
Отмечается, что пешеход был в нетрезвом состоянии.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости