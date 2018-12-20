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    В Имишли автомобиль сбил пешехода

    Имишли. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Имишли автомобиль сбил пешехода. 

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент отмечен сегодня вечером в селе Гебектала. 

    При попытке перейти дорогу автомобиль сбил мужчину. Получивший различные травмы пешеход помещен в Имишлинскую центральную районную больницу. 

    Отмечается, что пешеход был в нетрезвом состоянии. 

    По факту ведется расследование. 

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