 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Имишли произошло ДТП, пострадали 4 человека - ФОТО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Имишли. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошла авария, в результате которой пострадали 4 человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, ДТП зарегистрировано сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева города Имишли.

    Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2199" и "ВАЗ-2107". По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 22-летний Алияр Тельман оглу Керимов и еще 3 человека. Раненые доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi