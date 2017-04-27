В Имишли произошло ДТП, пострадали 4 человека - ФОТО

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Имишли. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошла авария, в результате которой пострадали 4 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП зарегистрировано сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева города Имишли.

Столкнулись автомобили марки "ВАЗ-2199" и "ВАЗ-2107". По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 22-летний Алияр Тельман оглу Керимов и еще 3 человека. Раненые доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.