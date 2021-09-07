В Имишли произошло ДТП, есть погибшие

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в селе Джафарли.

В результате столкновения мотоцикла и легкого автомобиля 3 человека получили тяжелые травмы. Двое пострадавших - Замин Бехлюл оглы Ширасланов,1987 года рождения и еще один человек, чья личность пока не установлена - скончались по дороге в больницу.

Другой житель района, Эльбай Хасай оглы Мусаев, 2007 года рождения доставлен в Ширванскую центральную больницу.

По факту ведется следствие.