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В Имишли произошло ДТП, есть погибшие

В Имишли произошло ДТП, есть погибшие В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом
Происшествия
7 сентября 2021 г. 01:08
В Имишли произошло ДТП, есть погибшие

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в селе Джафарли.

В результате столкновения мотоцикла и легкого автомобиля 3 человека получили тяжелые травмы. Двое пострадавших - Замин Бехлюл оглы Ширасланов,1987 года рождения и еще один человек, чья личность пока не установлена - скончались по дороге в больницу.

Другой житель района, Эльбай Хасай оглы Мусаев, 2007 года рождения доставлен в Ширванскую центральную больницу.

По факту ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol qəzası olub

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