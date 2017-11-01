В Имишли произошло ДТП, есть раненые

Имишли. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на территории села Отузики.

В результате столкновения автомобиля марки "Жигули" с другим автомобилем 51-летний житель районного села Гарагашлы Гылман Маариф оглу Абдуллаев и уроженец села Отузики, 57-летний Эльмар Алигусар оглу Абышов получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.