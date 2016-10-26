В Имишли произошло ДТП, есть пострадавшие

26 октября, 2016 20:19

Имишли. 26 октября. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло ДТП. Как сообщает региональное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Магомедли. Следовавшее из Баку такси марки "Mercedes" столкнулось со встречным легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали пассажиры "Mercedes", жители села Шахвердили 22-летний Самир Ильхам оглу Наджафов и 25-летний Руфат Шакир оглу Алиев. Пострадавшие доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу. После оказания им первой медицинской помощи пострадавших направили на амбулаторное лечение. По факту ведется расследование.