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    В Имишли произошло ДТП, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование

    Имишли. 26 октября. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе произошло ДТП.

    Как сообщает региональное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Магомедли.

    Следовавшее из Баку такси марки "Mercedes" столкнулось со встречным легковым автомобилем.

    В результате ДТП пострадали пассажиры "Mercedes", жители села Шахвердили 22-летний Самир Ильхам оглу Наджафов и 25-летний Руфат Шакир оглу Алиев.

    Пострадавшие доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу. После оказания им первой медицинской помощи пострадавших направили на амбулаторное лечение.

    По факту ведется расследование. 

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