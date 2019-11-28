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В Имишли произошло ДТП, есть погибший - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Имишли произошло ДТП, есть погибший
© Report

Дополнено видео

*** 19:01

В Имишлинском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через территорию села Шахвердили отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Бахрамтепе. 

Водитель Гянджалиев Вусал Мустафа оглу потерял управление за рулем "Renault Megane", в результате чего автомобиль врезался в дерево на обочине дороги. Тело погибшего на месте происшествия В.Гянджалиева извлечено из деформированного автомобиля. 

По факту ведется расследование. 

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