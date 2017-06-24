В Имишли произошла дорожная авария, один человек погиб, трое ранены

Имишли. 24 июня. REPORT.AZ/ На трассе Имишли-Бейлаган произошло ДТП.

Как передает аранское бюро Report, в результате аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие - проживающие в городке для вынужденных переселенцев "Финские домики" в поселке Бахрамтепе Джабраил Вагиф оглу Гулиев 1989 г.р. и Ясин Байрам оглу Ширинов 1989 г.р. были доставлены в Имишлинскую районную центральную больницу. Другой пострадавший доставлен в Бейлаганскую районную центральную больницу.

Личность погибшего уточняется.

Факт расследуется.