В Имишли перевернулся автомобиль

В результате аварии произошедшей в Имишли, машина перевернулась.

Как передаёт миль-муганское бюро Report, инцидент произошёл прошедшей ночью на трассе Агсу-Кюрдямир-Бахрамтепе на участке дороги у деревни Алйетмязли, Имишлинского района.

Автомобиль с государственным номерным знаком "30-EK-754”, управляемый 1995-го года рождения Сеидовым Мирджалал Миргейдар оглу, потеряв управление и выехав на обочину, перевернулась. В результате аварии пассажир, 1971-го года рождения Сеидова Гюлшян Сабир гызы получила травмы различной степени. Раненная была доставлена в Имишлинскую районную больницу.

По факту ведётся расследование.