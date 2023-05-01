В Имишли перевернулся автомобиль, есть погибший и раненый

В Имишлинском районе перевернулся автомобиль, есть погибший и раненый.

В Имишлинском районе перевернулся автомобиль, есть погибший и раненый.

Как сообщает Report, ДТП произошло на участке автодороги Агсу-Кюрдемир-Имишли, проходящей по территории села Агамамедли.

Адам Агаев (1981 г.р.) потерял управление автомобилем Mercedes ML350, в результате чего машина вылетела с проезжей части и опрокинулась на обочину дороги. Находившийся в автомобиле пассажир Байрам Гасымов (1967 г.р.) скончался от полученных травм. Водитель А.Агаев получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование по статье 263.2 УК АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).