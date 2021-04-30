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В Имишли оштрафованы организаторы помолвки в карантин

В Имишли оштрафованы организаторы помолвки в карантин Проведение мероприятия было предотвращено после вмешательства сотрудников полиции
Происшествия
30 апреля 2021 г. 10:19
В Имишли оштрафованы организаторы помолвки в карантин
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Сотрудниками отдела полиции Имишлинского района продолжаются меры по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), в ходе рейдов, проводимых в связи с особым карантинным режимом, сотрудниками Имишлинского РОП были выявлены лица, собирающиеся организовать помолвку в частном жилом доме в селе Шахвердили.

Проведение мероприятия было предотвращено после вмешательства сотрудников полиции, в отношении 2 человек были приняты соответствующие меры административного взыскания.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə nişan məclisi keçirən şəxslər cərimələndi

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