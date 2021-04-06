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В Имишли оштрафован организатор помолвки

В Имишли оштрафован организатор помолвки Участникам торжества сделано предупреждение
Происшествия
6 апреля 2021 г. 10:52
В Имишли оштрафован организатор помолвки
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Сотрудники Имишлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского РОП, было установлено, что житель села Гебактал Ровшан Мамедов во дворе своего дома организовал с участием гостей торжество по случаю помолвки своего ребенка.

В отношении Р.Мамедова составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР, участникам торжества сделано предупреждение.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə evində nişan məclisi təşkil edən şəxs cərimələnib

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