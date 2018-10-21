В Имишли найден труп мужчины

Имишли. 21 октября. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе найден труп мужчины.

Как сообщает аранское бюро Report, в ходе предварительного расследования стало известно, что это труп уроженца села Оруджлу, а ныне проживающий в селе Расуллу Асланов Агабала Ашраф оглы.

По предварительной информации, А.Асланов работал начальником лесного участка и страдал болезнью сердца.

Напомним, что ранее житель Имишлинского района выстрелил в двух человек.