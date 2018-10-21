В Имишли найден труп мужчины

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Имишли. 21 октября. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе найден труп мужчины.
Как сообщает аранское бюро Report, в ходе предварительного расследования стало известно, что это труп уроженца села Оруджлу, а ныне проживающий в селе Расуллу Асланов Агабала Ашраф оглы.
По предварительной информации, А.Асланов работал начальником лесного участка и страдал болезнью сердца.
Напомним, что ранее житель Имишлинского района выстрелил в двух человек.
Valeh DadaşovАвтор новости