 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Имишли найден труп мужчины

    Имишли. 21 октября. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе найден труп мужчины.

    Как сообщает аранское бюро Report, в ходе предварительного расследования стало известно, что это труп уроженца села Оруджлу, а ныне проживающий в селе Расуллу Асланов Агабала Ашраф оглы. 

    По предварительной информации, А.Асланов работал начальником лесного участка и страдал болезнью сердца.

    Напомним, что ранее житель Имишлинского района выстрелил в двух человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi