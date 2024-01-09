В Имишли мужчина привлечен к ответственности за незаконную вырубку деревьев

В Имишли за незаконную вырубку деревьев мужчина привлечен к ответственности.

В Имишли за незаконную вырубку деревьев мужчина привлечен к ответственности.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками отдела полиции Имишлинского района мероприятий на территории района за незаконную вырубку дерева задержан житель Саатлы Р.Раджабов.

Во время осмотра транспортного средства, которым управлял Раджабов, были обнаружены незаконно срубленные деревья, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

В отношении Р.Раджабова составлен протокол. Он привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.