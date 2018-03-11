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    В Имишли мотоцикл столкнулся с автомобилем, есть пострадавший

    Инцидент произошел в вечерние часы сегодня на проспекте города имени Гейдара Алиева

    Имишли.11 марта. REPORT.AZ/ В Имишли произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Аранское бюро Report сообщает, что инцидент произошел в вечерние часы сегодня на проспекте города имени Гейдара Алиева.

    Водители мотоцикла и автомобиля Mercedes в результате столкновения не пострадали, однако пассажирка мотоцикла, жительница села Гаралар Мамедова Шамама Камиль гызы, 1977-го года рождения получила телесные травмы различной степени тяжести. Раненая была размещена в Центральную районную больницу Имишли.

    По факту ведется расследование.

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