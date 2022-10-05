В Имишли легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком, есть пострадавшие

В Имишли произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

В Имишли произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как передает аранское бюро Report, на трассе Бахрамтепе-Имишли легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком.



В результате ДТП пострадали житель Агдамского района Алиев Фуад Алимардан оглу и житель Джебраильского района Магеррамов Алишан Видади оглу 2005 года рождения.



В Имишлинской центральной районной больнице пострадавшим была оказания первая помощь, после чего их направили в Ширванскую городскую центральную больницу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.



По факту ведется расследование.