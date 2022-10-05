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В Имишли легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком, есть пострадавшие

В Имишли легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком, есть пострадавшие В Имишли произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Происшествия
5 октября 2022 г. 20:57
В Имишли легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком, есть пострадавшие

В Имишли произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как передает аранское бюро Report, на трассе Бахрамтепе-Имишли легковой автомобиль столкнулся со встречным грузовиком.

В результате ДТП пострадали житель Агдамского района Алиев Фуад Алимардан оглу и житель Джебраильского района Магеррамов Алишан Видади оглу 2005 года рождения.

В Имишлинской центральной районной больнице пострадавшим была оказания первая помощь, после чего их направили в Ширванскую городскую центральную больницу. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə minik və yük avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

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