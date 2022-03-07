В Имишли автомобиль слетел в овраг, есть раненые

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Имишли-Бахрамтепе.
Так, водитель легкового автомобиля "Hyundai " не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось и скатилось в овраг. По предварительным данным, пострадали Джавид Эльхан оглы Гулиев, 1991 года рождения и Кямал Ахлиман оглы Гасанлы, 1992 года рождения.
Раненые доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.