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В Имишли автомобиль слетел в овраг, есть раненые

В Имишли автомобиль слетел в овраг, есть раненые В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
7 марта 2022 г. 08:49
В Имишли автомобиль слетел в овраг, есть раненые

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на дороге Имишли-Бахрамтепе.

Так, водитель легкового автомобиля "Hyundai " не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось и скатилось в овраг. По предварительным данным, пострадали Джавид Эльхан оглы Гулиев, 1991 года рождения и Кямал Ахлиман оглы Гасанлы, 1992 года рождения.

Раненые доставлены в Имишлинскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə avtomobil dərəyə aşıb, xəsarət alanlar var

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