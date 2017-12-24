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    В Имишли автомобиль сбил пешехода, водитель скрылся с места происшествия

    Состояние пешехода оценивается как тяжелое

    Имишли. 24 декабря. REPORT.AZ/  В Имишли произошла авария, в ходе которой был сбит пешеход. Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в селе Гарадонлу. 

    Житель села Азад Адыгезал оглы Рагимов 1974 г.р. был сбит автомобилем неизвестной марки, а водитель скрылся с места происшествия. 

    Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в Центральную районную больницу Имишли, однако из -за тяжелого состояния, было решено отправить его в Баку. 

    По факту ведется расследование. 

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