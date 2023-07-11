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В Имишли в результате ДТП погиб пешеход

В Имишли в результате ДТП погиб пешеход В Имишли автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
11 июля 2023 г. 20:40
В Имишли в результате ДТП погиб пешеход

В Имишли автомобиль насмерть сбил пешехода.

По данным аранского бюро Report, инцидент произошел на 94-м километре автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, проходящей по территории села Гарадонлу.

Полад Ноферов, управляя легковым автомобилем марки “Mercedes”, сбил Кямрана Мусаева, который пытался перейти дорогу.

Пешеход, получивший в результате аварии травмы различной степени тяжести, был доставлен в Имишлинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей в больнице, спасти его жизнь не удалось.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİmişlidə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

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