В Имишли в результате ДТП погиб пешеход

В Имишли автомобиль насмерть сбил пешехода

В Имишли автомобиль насмерть сбил пешехода.

По данным аранского бюро Report, инцидент произошел на 94-м километре автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, проходящей по территории села Гарадонлу.

Полад Ноферов, управляя легковым автомобилем марки “Mercedes”, сбил Кямрана Мусаева, который пытался перейти дорогу.

Пешеход, получивший в результате аварии травмы различной степени тяжести, был доставлен в Имишлинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей в больнице, спасти его жизнь не удалось.

По данному факту проводится расследование.