В Имишли 46-летний мужчина тяжело пострадал в ДТП

В Имишли мужчина тяжело пострадал в ДТП

В Имишли 46-летний мужчина врезался на мотоцикле в ограждение на обочине дороги.

Как сообщает Report, инцидент произошел в центральной части района.

Пострадавший во время инцидента Гасанов Айдын Суджаят оглу, 1976 года рождения, был доставлен на карете скорой помощи в Имишлинскую центральную районную больницу, откуда его в тяжелом состоянии транспортировали в одну из столичных больниц. При осмотре у пострадавшего диагностирован перелом шейного отдела позвоночника, тупая травма грудной клетки и ушиб обоих легких.

Факт расследуется.