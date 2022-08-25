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В Имишли 46-летний мужчина тяжело пострадал в ДТП

В Имишли 46-летний мужчина тяжело пострадал в ДТП В Имишли мужчина тяжело пострадал в ДТП
Происшествия
25 августа 2022 г. 04:33
В Имишли 46-летний мужчина тяжело пострадал в ДТП

В Имишли 46-летний мужчина врезался на мотоцикле в ограждение на обочине дороги.

Как сообщает Report, инцидент произошел в центральной части района.

Пострадавший во время инцидента Гасанов Айдын Суджаят оглу, 1976 года рождения, был доставлен на карете скорой помощи в Имишлинскую центральную районную больницу, откуда его в тяжелом состоянии транспортировали в одну из столичных больниц. При осмотре у пострадавшего диагностирован перелом шейного отдела позвоночника, тупая травма грудной клетки и ушиб обоих легких.

Факт расследуется.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə 46 yaşlı kişi yol-nəqliyyat hadisəsində ağır xəsarətlər alıb

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