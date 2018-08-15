В Имишли 28-летний парень нанес себе ножевое ранение

Имишли. 15 августа. REPORT.AZ/ В Имишлинском районе 28-летний молодой человек нанес себе ножевое ранение.

Как сообщает центрально-аранское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Чахырлы.

Так, житель этого села Расим Галиб оглу Мамедов 1990 г.р. на почве семейного конфликта ножом порезал себе руку. Раненый был доставлен в реанимационное отделение Имишлинской центральной районной больницы. Р.Мамедову была оказана необходимая медицинская помощь и проведена хирургическая операция.

По факту ведется расследование.