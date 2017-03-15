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    В Баку от разожженных в "Илахыр чершенбе" костров пострадали 6 детей

    После оказания первой медицинской помощи, детей выписали

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Вчера от разожженных в Баку костров по случаю последнего вторника перед праздником Новруз ("Илахыр чершенбе") 7 человек получили ожоги. Шестеро из них дети.

    Об этом в ответ на запрос Report заявили в Республиканском ожоговом центре.

    Отмечается о доставке вчера ночью в центр 7 человек, 6 из которых дети, а один – 73-летний мужчина: "Все они получили ожоги от костров, разожженных в различных точках Баку. После оказания первой медицинской помощи, дети были выписаны, а лечение 73-летнего мужчины в центре продолжается". 

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