В I квартале этого года в результате ДТП в Азербайджане погиб 181 человек

За январь-март этого года в Азербайджане произошло 421 ДТП, что на 12,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили Report в Госкомстате, число пострадавших также возросло на 15,5% и составило 559 человек.

Из них 181 человек погиб, 378 - ранены. 35,4% аварий отмечены в дневные часы, 39,4% - ночью, 25,2% - в темное время суток, 30,9% - в воскресные дни. 88,8% ДТП произошли в населенных пунктах. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, статистика летальных исходов в результате аварий возросла на 33,0%, составив 133, статистика раненых выросла на 5,4%, составив 350 человек.