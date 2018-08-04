В Хызы женщина совершила аварию, супруг получил ранения

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Хызы. 4 августа. REPORT.AZ/ В Хызы приехавшие из России супруги попали в аварию.

Как сообщает северное бюро Report, на 61 километре трассы Баку-Губа, приехавшие в гости из России супруги на автомобиле марки KIA столкнулись с грузовиком. В результате, находившийся в автомобиле пассажир Имран Гафаров получили травмы и был доставлен в Сиязаньский региональный диагностический центр.

Во время аварии автомобилем управляла его жена.

По факту Главным управлением Государственной дорожной полиции ведется расследование.