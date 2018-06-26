В Хызы женщина покончила с собой, выбросившись из автобуса - ОБНОВЛЕНО

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Хызы. 26 июня. REPORT.AZ/ Стало известно имя женщины покончившей с собой, выбросившись из пассажирского автобуса в Хызынском районе.

Как сообщает местное бюро Report, из автобуса выбросилась Наиба Солтан гызы Рзаева 1968 г.р.

*** 09:18

В Хызынском районе женщина средних лет покончила с собой, выбросившись из пассажирского автобуса.

Как сообщает местное бюро Report, женщина примерно в возрасте 40-45 лет выбросилась из движущегося автобуса. Женщина скончалась от полученных травм. В настоящее время устанавливается ее личность.

По факту ведется расследование.