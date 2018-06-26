 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Хызы женщина покончила с собой, выбросившись из автобуса - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование© Report

    Хызы. 26 июня. REPORT.AZ/ Стало известно имя женщины покончившей с собой, выбросившись из пассажирского автобуса в Хызынском районе.

    Как сообщает местное бюро Report, из автобуса выбросилась Наиба Солтан гызы Рзаева 1968 г.р.

    *** 09:18

    В Хызынском районе женщина средних лет покончила с собой, выбросившись из пассажирского автобуса.

    Как сообщает местное бюро Report, женщина примерно в возрасте 40-45 лет выбросилась из движущегося автобуса. Женщина скончалась от полученных травм. В настоящее время устанавливается ее личность.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi