В Хызы затоплены дома

В Хызы затоплены дома.

В Хызы затоплены дома.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на горячую линию 112 МЧС поступила информация о том, что интенсивные дожди в поселке Гилязи Хызынского района привели к потоплению некоторых частных жилых домов. Силы Государственной противопожарной службы немедленно были привлечены к работам по ликвидации последствий выпадения осадков.

Силами МЧС продолжаются необходимые мероприятия по отводу воды с затопленных приусадебных участков индивидуальных жилых домов.