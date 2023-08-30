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В Хызы затоплены дома

В Хызы затоплены дома В Хызы затоплены дома.
Происшествия
30 августа 2023 г. 17:20
В Хызы затоплены дома

В Хызы затоплены дома.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на горячую линию 112 МЧС поступила информация о том, что интенсивные дожди в поселке Гилязи Хызынского района привели к потоплению некоторых частных жилых домов. Силы Государственной противопожарной службы немедленно были привлечены к работам по ликвидации последствий выпадения осадков.

Силами МЧС продолжаются необходимые мероприятия по отводу воды с затопленных приусадебных участков индивидуальных жилых домов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXızıda evləri su basıb

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