В Хызы задержан укравший из дома золотые изделия

Хызы. 30 мая. REPORT.AZ/ В Хызы задержан мужчина, укравший из дома золотые изделия.

Как сообщает северное бюро Report, обратившись в районное отделение полиции, жительница села Гарабулаг Х.Исмаилова заявила о краже из ее дома ювелирных украшений на 1 500 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции был задержан подозреваемый, житель Абшеронского района Олег Ларков. Украденные ювелирные изделия были изъяты у задержанного в качестве вещественного доказательства.

Факт расследуется отделением полиции Хызинского района.