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    В Хызы задержан укравший из дома золотые изделия

    Хызы. 30 мая. REPORT.AZ/ В Хызы задержан мужчина, укравший из дома золотые изделия. 

    Как сообщает северное бюро Report, обратившись в районное отделение полиции, жительница села Гарабулаг Х.Исмаилова заявила о краже из ее дома ювелирных украшений на 1 500 манатов. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции был задержан подозреваемый, житель Абшеронского района Олег Ларков. Украденные ювелирные изделия были изъяты у задержанного в качестве вещественного доказательства.  

    Факт расследуется отделением полиции Хызинского района. 

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