В Хызы задержан подозреваемый в убийстве родственницы

13 мая около 18:00 в районную прокуратуру поступило сообщение о смерти Ляман Гурбановой, 1999 года рождения, в одном из частных домов в поселке Гилязи Хызинского района.
Как передает Report, на основании проведенных следственных действий были выявлены основания для подозрения в том, что Талех Гурбанов, 1984 года рождения, умышленно задушил свою родственницу Ляман Гурбанову.
По факту в прокуратуре Хызинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Талех Гурбанов, задержанный в качестве подозреваемого по делу, после случившегося добровольно сдался следствию.
Предварительное расследование продолжается.