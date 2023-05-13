О нас

В Хызы задержан подозреваемый в убийстве родственницы

В Хызы задержан подозреваемый в убийстве родственницы 13 мая около 18:00 в районную прокуратуру поступило сообщение о смерти Ляман Гурбановой (1999 г.р.) в одном из частных домов в поселке Гилязи Хызинского района.
Происшествия
13 мая 2023 г. 19:32
В Хызы задержан подозреваемый в убийстве родственницы

13 мая около 18:00 в районную прокуратуру поступило сообщение о смерти Ляман Гурбановой, 1999 года рождения, в одном из частных домов в поселке Гилязи Хызинского района.

Как передает Report, на основании проведенных следственных действий были выявлены основания для подозрения в том, что Талех Гурбанов, 1984 года рождения, умышленно задушил свою родственницу Ляман Гурбанову.

По факту в прокуратуре Хызинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Талех Гурбанов, задержанный в качестве подозреваемого по делу, после случившегося добровольно сдался следствию.

Предварительное расследование продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xızıda qadın qohumunu öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Самое важное

Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47
Военные атташе в Азербайджане проинформированы о провокации вооруженных сил Армении
Военные атташе в Азербайджане проинформированы о провокации вооруженных сил Армении
13 мая 2023 г. 14:13
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
12 мая 2023 г. 20:04
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
12 мая 2023 г. 18:05
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
12 мая 2023 г. 15:33
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
11 мая 2023 г. 13:34
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
11 мая 2023 г. 13:19
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
11 мая 2023 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi