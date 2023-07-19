В Хызы в горной местности произошел пожар

В Хызы в горной местности произошел пожар.

В Хызы в горной местности произошел пожар.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На "горячую линию" министерства 112 поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гарабулаг.

На место незамедлительно были привлечены силы Хызинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар был локализован сотрудниками Государственной службы пожарной охраны. Густая лесистая местность была защищена от огня.