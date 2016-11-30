В Хызы произошел оползень, осела дорога - ФОТО

Хызы. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Хызы произошел оползень.

Как сообщили северному региональному бюро Report из ИВ Хызинского района, во время оползня осела дорога, ведущая в село Алтыагадж.

В районной ИВ сказали, что оползень в основном наблюдается на 3 и 11 км дороги: "Однако дорога не была перекрыта для транспортных средств. Для устранения возникшей ситуации на территорию привлечены местные представители "Азеравтойол". На поврежденном отрезке дороги ведутся восстановительные работы. По предварительной версии, причиной стихийного бедствия стали проливные дожди".