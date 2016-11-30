 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Хызы произошел оползень, осела дорога - ФОТО

    По предварительной версии, причиной стихийного бедствия стали проливные дожди

    Хызы. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Хызы произошел оползень.

    Как сообщили северному региональному бюро Report из ИВ Хызинского района, во время оползня осела дорога, ведущая в село Алтыагадж.

    В районной ИВ сказали, что оползень в основном наблюдается на 3 и 11 км дороги: "Однако дорога не была перекрыта для транспортных средств. Для устранения возникшей ситуации на территорию привлечены местные представители "Азеравтойол". На поврежденном отрезке дороги ведутся восстановительные работы. По предварительной версии, причиной стихийного бедствия стали проливные дожди". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi