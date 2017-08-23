В Хызы при прокладке дороги обнаружено захоронение - ВИДЕО - ФОТО

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Хызы. 23 августа. REPORT.AZ/ В Хызинском районе в ходе прокладки дороги обнаружено захоронение.

Как сообщает северное бюро Report, захоронение было обнаружено сотрудниками Управления дорожной эксплуатации при прокладке дороги Хызы-Алтыагадж.

Так, в ходе работы на участке дороги, пролегающем по территории поселка Алтыагадж, были обнаружены многочисленные человеческие черепа. По словам местных жителей, на месте обнаруженного захоронения располагалось древнее село, предполагается, что обнаруженные скелеты принадлежат жителям этого села.

Обнаруженные человеческие кости были перезахоронены сотрудниками Управления дорожной эксплуатации и местными жителями на другой территории.