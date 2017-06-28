В Хызы пострадавший 15 дней назад в аварии пассажир скончался в больнице

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В больнице скончался пассажир, пострадавший в аварии, произошедшей 15 дней назад на территории Хызинского района.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 13 июня на территории Хызинского района столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-21104" под управлением местного жителя Джахида Бабаева и автомобиль марки "КамАЗ" под управлением жителя Шабранского района Рафига Мустафаева.

В результате три пассажира Дж. Бабаева были госпитализированы. Из них Нарындж скончалась 26 июня в больнице.

Расследование ведется Главным управлением следствия и дознания МВД.