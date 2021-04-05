В Хызы оштрафован организатор свадебного торжества

Организатору и участникам торжества были разъяснены правила карантинного режима

В Хызы лица, организовавшие свадебное торжество в нарушение карантинных правил, привлечены к ответственности.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Хызинского райотдела полиции, было установлено, что житель села Яшма Мирсафтер Джамалов, нарушив правила карантинного режима, организовал свадебное торжество сына во дворе своего дома. Организатору и участникам торжества были разъяснены правила карантинного режима.

В отношении 10 человек составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.