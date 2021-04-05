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В Хызы оштрафован организатор свадебного торжества 

В Хызы оштрафован организатор свадебного торжества  Организатору и участникам торжества были разъяснены правила карантинного режима
Происшествия
5 апреля 2021 г. 11:35
В Хызы оштрафован организатор свадебного торжества 
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В Хызы лица, организовавшие свадебное торжество в нарушение карантинных правил, привлечены к ответственности.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Хызинского райотдела полиции, было установлено, что житель села Яшма Мирсафтер Джамалов, нарушив правила карантинного режима, организовал свадебное торжество сына во дворе своего дома. Организатору и участникам торжества были разъяснены правила карантинного режима.

В отношении 10 человек составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Xızıda oğluna toy məclisi təşkil edən şəxs cərimələndi

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