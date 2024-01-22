В Хызы обнаружен боеприпас

На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гилязи Хызинского района.
Об этом Report сообщили в МЧС.
В связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.
После принятия соответствующих мер безопасности на месте совместно с сотрудниками правоохранительных органов установлено, что обнаруженные при осмотре места происшествия боеприпасы являются остатками одного 122-мм снаряда "Град".
Остатки боеприпаса изъяты и вывезены с территории специалистами оперативной группы спасательной службы особого риска.
Никаких других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и в непосредственной близости от него не обнаружено, сообщили в МЧС.