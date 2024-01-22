В Хызы обнаружен боеприпас

На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гилязи Хызинского района.

На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гилязи Хызинского района.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте совместно с сотрудниками правоохранительных органов установлено, что обнаруженные при осмотре места происшествия боеприпасы являются остатками одного 122-мм снаряда "Град".

Остатки боеприпаса изъяты и вывезены с территории специалистами оперативной группы спасательной службы особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и в непосредственной близости от него не обнаружено, сообщили в МЧС.