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В Хызы обнаружен боеприпас

В Хызы обнаружен боеприпас На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гилязи Хызинского района.
Происшествия
22 января 2024 г. 14:27
В Хызы обнаружен боеприпас

На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гилязи Хызинского района.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте совместно с сотрудниками правоохранительных органов установлено, что обнаруженные при осмотре места происшествия боеприпасы являются остатками одного 122-мм снаряда "Град".

Остатки боеприпаса изъяты и вывезены с территории специалистами оперативной группы спасательной службы особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов на месте происшествия и в непосредственной близости от него не обнаружено, сообщили в МЧС.

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