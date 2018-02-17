В Хызы обнаружена 1 единица 122 мм ракеты 9М22У

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ 16-го февраля на территории села Сталчай Хызинского района бы найден один снаряд.

Как передает Report, информация о найденном снаряде поступила из центра Управления кризисными ситуациями МЧС в ANAMA.

Согласно информации, группа быстрого реагирования агентства сразу же была отправлена на место происшествия.

Специалистами агентства на вышеуказанной территории был проведен осмотр одного земельного участка. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий на глубине 20 см была обнаружена 1 единица 122 мм ракеты 9М22У и перевезена на уничтожение на территорию агентства.

На территории в 500 кв/км вокруг найденных взрывчаток был проведен надземный осмотр. Других взрывчатых веществ или устройств не было найдено.

В целом Агентством в с 1 января по 16 февраля на территории Агдамского, Агджабединского, Агстафинского, Абшеронского, Тертерского, Газахского, Нафталанского, Герабойского, Хызинского, Лянкаранского районов, а также городов Баку и Сумгаит были осмотрены придворовая территория 5 домов, 2 посевных площадей, передняя часть 1 частного дома, 3 пастбища, территории близкие к каналам, сельскому кладбищу, придорожные части, административная территория РПО, а также бетонзавода и рынка. В результате, были найдены и обезврежены 585 единиц неразорвавшихся снарядов. Была проверена территория в 22 915 кв.км.

Эта операция была профинансирована правительством Великобритании.