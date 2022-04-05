В Хызы обнаружен танковый снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным происшествиям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса вблизи села Агдере Хызинского района.
Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия была немедленно направлена специальная оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
В результате осмотра территории был обнаружен 100-мм танковый снаряд БК-3, пригодный для боевого применения.
Снаряд был вывезен из района специалистами Службы спасения особого риска МЧС и обезврежен.