В Хызы обнаружен танковый снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным происшествиям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса вблизи села Агдере Хызинского района.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным происшествиям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса вблизи села Агдере Хызинского района.

Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия была немедленно направлена специальная оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В результате осмотра территории был обнаружен 100-мм танковый снаряд БК-3, пригодный для боевого применения.

Снаряд был вывезен из района специалистами Службы спасения особого риска МЧС и обезврежен.