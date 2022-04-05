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В Хызы обнаружен танковый снаряд

В Хызы обнаружен танковый снаряд На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным происшествиям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса вблизи села Агдере Хызинского района.
Происшествия
5 апреля 2022 г. 12:26
В Хызы обнаружен танковый снаряд

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным происшествиям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса вблизи села Агдере Хызинского района.

Как сообщили Report в министерстве, на место происшествия была немедленно направлена специальная оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

В результате осмотра территории был обнаружен 100-мм танковый снаряд БК-3, пригодный для боевого применения.

Снаряд был вывезен из района специалистами Службы спасения особого риска МЧС и обезврежен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXızıda yararlı tank mərmisi tapılıb

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