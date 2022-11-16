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В Хызы найден реактивный снаряд

В Хызы найден реактивный снаряд В Хызы найден реактивный снаряд
Происшествия
16 ноября 2022 г. 11:38
В Хызы найден реактивный снаряд

В Хызы найден реактивный снаряд.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении военного боеприпаса на территории села Мешеди Гасан Хызинского района.

Служба спасения особого риска МЧС совместно с сотрудниками правоохранительных органов при осмотре места обнаружила один 140-мм турбореактивный снаряд ОФ-14М.

Боеприпас был вывезен с территории для утилизации специалистами МЧС.

На прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXızıda raket mərmisi tapılıb

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