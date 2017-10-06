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    В Хызы на обочине дороги обнаружен разложившийся труп мужчины

    Эксперты установили, что труп принадлежит мужчине средних лет

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ На территории Хызинского района обнаружен труп неизвестного мужчины.

    Как сообщает Report, труп был найден в колодце, расположенном на обочине дороги Баку-Губа, проходящей по территории Хызинского района.

    Разложившийся труп был передан сотрудниками районного отделения полиции в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    Эксперты установили, что труп принадлежит мужчине средних лет. В настоящее время выясняются причины его смерти.

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