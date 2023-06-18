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В Хызы из-за схода селей 24 человека оказались в беспомощном состоянии

В Хызы из-за схода селей 24 человека оказались в беспомощном состоянии В Хызинском районе несколько человек оказались в беспомощной положении.
Происшествия
18 июня 2023 г. 23:43
В Хызы из-за схода селей 24 человека оказались в беспомощном состоянии

В Хызинском районе десятки человек оказались в беспомощной положении.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что для эвакуации граждан, оказавшихся в беспомощном состоянии в селе Агдере, были привлечены подразделения войск гражданской обороны, а также бригады и специальная техника Сумгайытского регионального центра МЧС, в том числе бригада врачей для оказания первой помощи.

Так, в селе Агдере Хызынского района в результате схода селей, вызванных интенсивными дождями, 24 пассажира автобуса оказались в беспомощном состоянии.

В связи с информацией на территорию были привлечены подразделения гражданской обороны и силы Сумгайытского регионального центра МЧС, в том числе бригада врачей.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке Xızıda sel səbəbindən 24 nəfər köməksiz vəziyyətdə qalıb

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