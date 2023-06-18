В Хызы из-за схода селей 24 человека оказались в беспомощном состоянии

В Хызинском районе десятки человек оказались в беспомощной положении.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что для эвакуации граждан, оказавшихся в беспомощном состоянии в селе Агдере, были привлечены подразделения войск гражданской обороны, а также бригады и специальная техника Сумгайытского регионального центра МЧС, в том числе бригада врачей для оказания первой помощи.
Так, в селе Агдере Хызынского района в результате схода селей, вызванных интенсивными дождями, 24 пассажира автобуса оказались в беспомощном состоянии.
В связи с информацией на территорию были привлечены подразделения гражданской обороны и силы Сумгайытского регионального центра МЧС, в том числе бригада врачей.
Будет предоставлена дополнительная информация.