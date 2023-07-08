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В Хызы горит горно-лесистая местность

В Хызы горит горно-лесистая местность В Хызы горит горно-лесистая местность.
Происшествия
8 июля 2023 г. 17:09
В Хызы горит горно-лесистая местность

В Хызы горит горно-лесистая местность.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Сообщается, что на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в районе села Тыхлы, на территории со сложным горно-лесным рельефом. В связи с информацией, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы министерства.

"В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия. Ветреная погода затрудняет тушение пожара в этом районе", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: "Xızıda dağlıq-meşəlik ərazidəki yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir" - YENİLƏNİB

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