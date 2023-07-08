В Хызы горит горно-лесистая местность

В Хызы горит горно-лесистая местность.

В Хызы горит горно-лесистая местность.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Сообщается, что на горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в районе села Тыхлы, на территории со сложным горно-лесным рельефом. В связи с информацией, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы министерства.

"В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия. Ветреная погода затрудняет тушение пожара в этом районе", - отмечается в сообщении.